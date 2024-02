Intervistato da Tutto Juve, l'ex vice di Antonio Conte, Angelo Alessio ha ammesso il suo auspicio sulla ripresa in campionato della Juventus, reduce dalla ritrovata vittoria col Frosinone, ma ad oggi a -10 dall'Inter. "Me lo auguro come tutti i tifosi - ha detto -. Ma bisognerà vedere come andrà la sfida di Napoli. È chiaro che le prestazioni dovranno essere diverse, e il gioco dovrà essere migliore".

Perché la Juventus è crollata così nel giro di poche partite?

"Non posso giudicare in quanto non vivo il momento dall'interno, ma potrebbe esser dato da diversi fattori come infortuni e un periodo in cui la condizione fisica non è al top. E forse quella continua rincorsa all'Inter è stata molto stancante a livello mentale. Di quale è stata la causa possiamo parlarne per ore, ma è evidente la marcia impressa dall'Inter nel 2024. Obiettivamente la rosa dei nerazzurri è superiore rispetto a quella della Juve, poi ha indovinato qualche giocatore come Thuram ed è chiaro che ci vuole anche un pizzico di fortuna. Tutti si aspettano delle prestazioni in crescendo dei giocatori, però i miglioramenti di alcuni di loro non ci sono più stati e questo può esser stato determinante per bloccare la serie positiva di risultati".

Mi hai accennato a Paul Pogba, quanto manca nel centrocampo bianconero?

"Si sta parecchio sottovalutando la sua assenza, forse anche perché si è abituati a non averlo quasi mai visto in campo. Ma Pogba avrebbe potuto dare tanto a questa squadra: per struttura fisica, caratteristiche tecnico-tattiche e personalità. Purtroppo è mancato tantissimo alla Juventus, specialmente nei momenti topici come lo sono state le ultime settimane. Non parlarne, a mio parere, è sbagliato, perché i programmi si fanno ad inizio stagione e sicuramente era stato messo in preventivo di contare su di lui. La Juventus è seconda in classifica, il mio pensiero è che con Paul il gap con l'Inter si sarebbe drasticamente ridotto".

Dall'esterno, quali potrebbero essere quei giocatori adatti a ridurre il gap evidente con l'Inter?

"Per me andrebbe rinforzato il centrocampo e credo che la Juventus farà qualcosa in quella zona di campo. Poi bisognerà valutare quale sarà il modulo di gioco, e da lì capire che tipo di giocatori più funzionali serviranno per rinforzarti. Oltre alla metà campo, si può fare qualcosa anche nel reparto offensivo visto che oggi c'è il solo Vlahović che è tornato a fare gol: c'è Chiesa in difficoltà, Yildiz è giovane, Kean che potrebbe andare via e Milik non riesce a brillare. Si fatica a segnare con continuità, tanto è che si sta attingendo anche alle marcature dei difensori".

Invece l'amico di una vita Antonio Conte che cosa farà? Dove lo vedremo?

"In una squadra che gli possa dare l'opportunità di poter lottare per un trofeo europeo e non solo per il campionato. A lui piacerebbe vincere la Champions, per cui l'augurio sarebbe di vederlo in un club italiano o estero che possa competere per questo obiettivo. Credo sarà una scelta ponderata, con un progetto di qualche anno. Conosciamo tutti la bravura di Antonio nel costruire e andare poi a lavorare con quei giocatori per vincere. Accostamento a Juve, Milan e Napoli? È un professionista e può andare ovunque. Ogni giorno viene accostato a Napoli, Milan e Juventus, ma in realtà sono solo notizie giornalistiche e di vero ad oggi non c'è ancora nulla. Ora è presto, anche perché non prima di maggio sapremo dove andrà".

