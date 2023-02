"Il Porto vive per queste partite, non lo sottovaluterei neanche per scherzo". Nel corso del suo intervento durante la 'Bobo Tv', in onda sul canale Twitch di Vieri, Lele Adani ha messo in guardia l'Inter, a due giorni dall'andata degli ottavi di finale di Champions League che la vedrà impegnata contro i portoghesi a San Siro. "Lascio il pronostico da parte - ha aggiunto l'ex difensore -. Il Porto ha un'attitudine europea, sono fatti per giocare queste gare, si esaltano in questi appuntamenti. Nel girone è partita malissimo, ma poi ha vinto le ultime quattro in un girone in cui l'Atletico Madrid è uscito. Poi l'Inter è più forte, siamo d'accordo".