Francesco Acerbi, dopo l'esordio in Champions League con la maglia dell'Inter, si è concesso ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria per 0-2 sul Viktoria Plzen. Il centrale azzurro non nasconde l'emozione e dimostra di voler dire la sua anche a Milano.

"Voglio giocare, non sono qui per fare il tappabuchi anche se può succedere - le sue parole -. Resto sempre a disposizione del mister e lavoro per metterlo in difficoltà. I compagni mi hanno accolto benissimo, come fossi già da tempo qua. Sono stati spettacolari"