È Francesco Acerbi il giocatore dell'Inter incaricato a presentare la sfida di questa sera in casa del Bayern Monaco, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League che il difensore nerazzurro presenta così: "È una partita difficile, sia l’andata che il ritorno. Qua i dettagli fanno la differenza e dovremo essere bravi a salire di squadra, non stare novanta minuti nella nostra metà campo, cercare di difendere bene e cercare di sfruttare le occasioni che avremo. È una partita totalmente bella e difficile da giocare".

Difensivamente che partita avete preparato?

"Sì, anche il Bayern difende praticamente in dieci e noi dobbiamo difendere di squadra perché loro hanno giocatori veramente importanti, come li abbiamo noi. Dobbiamo difendere tutti insieme con grande attenzione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!