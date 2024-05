L'ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha voluto rendere omaggio, attraverso i propri social, a Claudio Ranieri che qualche ora fa ha reso nota la propria decisione di lasciare il Cagliari e di concludere la sua carriera alla guida di club:

"Una persona davvero straordinaria. In questa foto ha appena vinto il trofeo 'The Best'...ecco questo è il mio personale omaggio a un grande allenatore e un Uomo straordinario. THE BEST", le parole dell'Uomo Ragno che pubblica nelle storie su Instagram una foto assieme all'allenatore.