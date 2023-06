Nicolò Zaniolo non esclude un ritorno in Italia. Intercettato da TV Play durante la vacanza a Formentera, l'ex Inter apre ad una nuova avventura in Serie A dopo l'esperienza al Galatasaray: "Sto bene in Turchia, vediamo cosa succede nel mercato. Non si può mai dire niente, quello che succede si vedrà", le parole del classe '99.

Zaniolo ha poi parlato anche del fresco ritorno in Nazionale: "Come dicevo prima della partita con la Spagna, a Mancini devo tutto, mi ha chiamato ancora prima che facessi una partita nel calcio che conta. Devo tutto a lui, devo ringraziarlo per la fiducia che mi dà sempre. Poi, come dicevo prima, nel calcio non si può mai sapere quello che succede, ma sarei felice se un giorno mi allenasse in un club".