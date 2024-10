"Personalmente credo che Balotelli potenzialmente sia stato, negli ultimi vent'anni, il più grande numero 9 italiano. Per una serie di circostanze non ha saputo o non ha potuto esprimersi". Esordisce così il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, sulle frequenze di Radio Sportiva, dove è uscito allo scoperto sul desiderio di portare al Grifone l'ex calciatore dell'Inter: "Sono convinto che SuperMario, in uno stadio come quello di Genova e davanti alla Gradinata Nord, possa ritornare per una o due stagioni il grande che è stato. È una sfida che, da qualche giorno, mi toglie il sonno".