Wanda Nara ha deciso di tornare in Argentina per portare avanti la sua carriera televisiva, ma la sua vita privata continua ad interessare le pagine di cronaca rosa. L'argentina, attuale conduttrice della versione locale di 'Bake Off', nei giorni scorsi è stata ospite di Susana Giménez, il talk show di Telefe che prende il nome dalla sua conduttrice. Tra gli argomenti trattati, ovviamente, c'è anche la separazione con Mauro Icardi e la scelta di lasciare la Turchia per tornare nella sua Argentina: "Per 17 anni ho vissuto all'estero. Ora è un momento, tra la malattia da affrontare e i figli che crescono, in cui c'era bisogno di stabilità emotiva, di avere figli e amici vicini. Hanno cambiato tante volte scuola, non si sono mai lamentati e sono sempre andati bene ma c'era bisogno di dar loro stabilità".

"La forza è venuta da me, Mauro ha bisogno di concentrarsi sulla sua carriera - prosegue la showgirl -. Ogni volta che un calciatore viene venduto io penso subito alla famiglia. Alla fine credo che la mia malattia mi abbia spinto a prendere questa decisione, ho pensato prima di tutto a me. Ho anche i miei progetti di trucco, voglio trascorre del tempo con mia sorella. Immagino che Mauro mi ami, penso saremo sempre una famiglia".