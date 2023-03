Ospite del canale Twitch della Gazzetta dello Sport, l'ex ds della Roma Walter Sabatini ha parlato di Radja Nainggolan, uno dei suoi tanti colpi dell'epoca giallorossa. Ribadendo il suo affetto per il belga, con termini particolari: "Io a Radja voglio bene come se fosse mio figlio. Però lo vorrei a casa mia per picchiarlo: è veramente incontrollabile. Ma dire che non gli voglio bene è una castroneria; e poi è anche un grande calciatore.