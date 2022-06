"Venire al Velez era una bella opportunità per me". Lo ha detto Diego Godin, parlando della sua scelta di legarsi fino al dicembre 2023 al Fortin dopo l'esperienza fugace in Brasile all'Atletico Mineiro. "In ogni club ho rispettato la maglia, la gente che ci lavorava, e i tifosi. Ciò che mi motiva e che prometto ai tifosi è il lavoro costante", ha aggiunto l'ex difensore dell'Inter appena atterrato in Argentina.