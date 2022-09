"È arrivato al Tottenham per giocare con Harry Kane. Ha rifiutato il Chelsea per giocare al White Hart Lane. È il nostro croato che fa su e giù per il campo. Il suo nome è Ivan. Ivan Perisic". Questo è il testo di una canzone creata dai tifosi del Tottenham ad hoc per l'ex interista Perisic, già idolo dei supporter degli Spurs.

Tottenham fans have a song for Ivan Perisic pic.twitter.com/fPp1IVWZWb — CroatianFootballNews (@CroatianNews) September 29, 2022