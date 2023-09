Quinta vittoria consecutiva in campionato per il Galatasaray che batte anche l'Istanbulspor grazie alla rete del solito Mauro Icardi. L'ex capitano e attaccante dell'Inter però si è reso protagonista di un errore davvero incredibile qualche minuto prima del gol che ha deciso la sfida: al 37esimo è stato infatti concesso un calcio di rigore in favore del Galatasaray e sul dischetto si è presentato Akturkoglu, che invece di calciare in porta ha scelto la soluzione di seconda toccandola proprio per Icardi. Un remake di quello fatto qualche anno fa da Suarez e Messi, il risultato però è stato decisamente diverso. La difesa avversaria, portiere compreso, è rimasta spiazzata dalla scelta ma l'argentino ha calciato clamorosamente a lato con la porta vuota. Le immagini hanno fatto il giro del web, Icardi si è riscattato qualche minuto dopo proprio su assist di Akturkoglu.