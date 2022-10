Dopo la scioccante notizia che ha travolto la famiglia Vidal, dopo l'improvvisa morte del padre di Arturo, l'ex centrocampista nerazzurro rivolge il suo primo pensiero pubblico al suo 'vecchio' prima della gara del Flamengo contro il Corinthias: "Papà, oggi mi mancherà il tuo messaggio di buona fortuna prima della partita, ma so che dall'alto ci sosterrai, ora per vincere questa coppa e quella che verrà, per te e per tutti coloro che giorno dopo giorno mi sostengono... Andiamo Flamengo".