Arturo Vidal vede il ritiro dall'attività agonistica come un'opzione ancora lontana. Parlando ai microfoni di Prensa Futbol, l'ex centrocampista dell'Inter fissa oggi al Flamengo un nuovo obiettivo, ovvero giocare il prossimo Mondiale in programma in Nord America nel 2026: "Se Dio vuole, punto ad esserci. La cosa importante ora è avere cura di sé, non subire infortuni, perché è questo che accorcia la carriera. Ma mi sento molto bene, ho 35 anni e ho un contratto con la squadra più forte del Sud America. Continuerò lì, continueremo a lottare per tutto. Se qualcuno vuole prendere il mio posto, deve giocare in una squadra più forte di me".