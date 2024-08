Un altro Dimarco a Milano. Christian, fratello del nerazzurro Federico, è da oggi un giocatore dell'Alcione Milano: "Sono contento di aver sposato questo progetto - le parole del calciatore -, la società mi ha fatto subito sentire a casa. Ho già avuto modo di vedere strutture e metodo di lavoro e penso che ci sia tutto quello che serve per fare bene e crescere.

Avendo fatto già 3 anni in C sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio dei compagni. Sono però ancora giovane e ho tanto da imparare, in squadra ci sono ragazzi che arrivano da esperienze importanti e che mi possono insegnare tanto", ha concluso il terzino 22enne, cresciuto anche lui nel settore giovanile dell'Inter.