Un altro italiano nel calcio saudita. A un anno dalla nomina di Roberto Mancini come ct della Nazionale dei Falchi, oggi è stato annunciato Gigi Di Biagio come selezionatore dell'Under 21. L'ex centrocampista dell'Inter, che in carriera ha allenato Italia U-20, U-21, Spal e Dinamo Tirana, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.