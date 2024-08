Xherdan Shaqiri torna a casa. L'ex Inter, che dopo l'ultimo Europeo aveva annunciato l'addio a Chicago e alla MLS, ha deciso di tornare a giocare per il Basilea, club in cui ha dato il via alla sua carriera. Shaq ha firmato un contratto triennale fino al 2027.

"Mi riempie di orgoglio e sono felice di tornare al Basilea, nel mio paese - ha detto lo svizzero ai canali ufficiali della società -. Sono profondamente legato al club come tifoso e, naturalmente, come giocatore. Ho completato la mia formazione calcistica qui e poi ho potuto lanciare la mia carriera internazionale, adesso non vedo l'ora di rivedere i nostri tifosi allo stadio".