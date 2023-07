Cambio tecnico alla guida della Fiorentina Femminile: al posto di Patrizia Panico che ha allenato la squadra per due stagioni arriva l'argentino Sebastiàn De La Fuente, classe '76, reduce dall'avventura biennale sulla panchina del Como Women con cui ha conquistato la promozione in Serie A e poi la salvezza con diverse giornate di anticipo. De La Fuente è stato anche l'artefice nel 2019 della promozione nella massima serie dell'Inter Women con un campionato di Serie B dominato in lungo e in largo.

De La Fuente ha firmato con la Fiorentina un contratto fino a giugno 2024. "Accetto una grande sfida in una piazza molto importante, dove per primi si è creduto nel calcio femminile. Ho voglia di mettermi in gioco e fare bene: abbiamo una buona squadra e le strutture necessarie per riuscirci", le sue parole di presentazione ai canali ufficiali viola.