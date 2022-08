Samuele Longo lascia il L.R. Vicenza e l'Italia per tentare l'avventura nei Paesi Bassi. L'attaccante cresciuto nel vivaio dell'Inter ha infatti raggiunto un accordo con la formazione olandese del Dordrecht, club della Eerste Divisie, la seconda divisione locale. "Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di vedervi tutti allo stadio", le prime parole di Longo per i suoi nuovi tifosi riportate da Biancorossi.net.