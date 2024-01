"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027". E' quanto si legge nel comunicato emesso dal club partenopeo ufficializzando il rinnovo per l'ex nerazzurro, a Milano per due stagioni.

Politano è stato di recente anche avversario dell'Inter in finale di Supercoppa Italiana a Riyadh.