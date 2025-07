Mehdi Taremi 'vede' il ritorno in Italia dopo che è stato costretto a saltare il Mondiale per Club con l'Inter a causa della guerra di 12 giorni tra il suo Iran e Israele. Con la ripresa dei voli internazionali sui cieli iraniani, informa su X il giornalista di TasnimNews, Hatam Shiralizadeh, l'attaccante nerazzurro dovrebbe partire per l'Italia la prossima settimana, con l'Inter che è aperta alla sua cessione.

L'obiettivo a breve termine dell'ex Porto è essere a disposizione di Chivu per il ritiro pre campionato, in programma intorno al 20 luglio. In attesa di novità sul futuro.

With international flights resuming in Iran, Mehdi Taremi, who was unable to leave Tehran as a result of the 12-day war between Iran and Israel, is expected to depart for Italy next week. Inter's pre-season training will begin on July 20.



Italian giants are open to sell Taremi. pic.twitter.com/wNbMpqIg0c