Mentre Chivu attende il ritorno dalle vacanze sperando in una distensione e la dirigenza pensa a come puntellare una squadra che potrebbe vivere una rivoluzione, il mercato delle altre non si ferma e a bussare alla porta non sono soltanto i grandi club dai nomi altisonanti che tentano l'affondo per i pezzi da novanta. Se il tormentone del momento riguarda Hakan Calhanoglu e il resto dei compagni di cui si è parlato nei giorni scorsi in ottica uscite, occhio anche ai 'piccoletti'.

A mettere gli occhi sul gioiellino argentino Valentin Carboni è il Genoa che, come fa sapere Tuttosport, ha avviato i contatti con l'Inter, con la quale i dialoghi sono ben avviati per il fantasista. Secondo il quotidiano torinese la trattativa potrebbe decollare e al momento c'è da definire solo la formula dell'operazione.