Tra il ritorno dagli USA e la nuova stagione all'orizzonte, la Fiorentina continua a tentare Sebastiano Esposito che, ad oggi, più che tentato è quasi convinto a passare da un lato all'altro del derby toscano. Il club gigliato, fresco di arrivo di Edin Dzeko, continua a spingere per l'attaccante nerazzurro che con Cristian Chivu ha rappresentato l'Inter nel mondo con le sue presenze al Mondiale per Club. Emozione che però il classe 2002 non sembra destinato a ripetere. Secondo QS il destino dell'attaccante è segnato e vede all'orizzonte la separazione dalla Beneamata, questa volta in maniera definitiva.

Secondo il quotidiano tra la domanda dell'Inter e l'offerta della Fiorentina ballano due milioni: il club viola ha presentato finora un'offerta di sei milioni più bonus, cifra che però non arriva a soddisfare le richiese dei nerazzurri che ne vogliono almeno otto. Gap ancora importante tra i due club, ma secondo QS "la chiusura dell'affare non pare essere a rischio".