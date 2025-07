L'Inter resta in forte pressing su Ederson, considerato dalla dirigenza nerazzurra come un innesto ideale in caso di cessione di Hakan Calhanoglu. Il turco vorrebbe tornare in patria per unirsi al Galatasaray, disposto a garantirgli un triennale da 10 milioni a stagione. Tuttosport parla di contatti diretti tra le parti nelle ultime 48 ore e di una possibile prima offerta in arrivo in settimana: la richiesta resta di 30 milioni, ma la sensazione è che intorno ai 25 si possa arrivare alla fumata bianca.