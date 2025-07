Brevissimo punto della situazione di mercato di casa Inter fatto questa mattina dal Corriere della Sera che nell'edizione odierna ricorda il netto anticipo con il quale il club di Viale della Liberazione ha avviato l'opera "di restyling e ringiovanimento della rosa", che oggi già conta Sucic, Luis Henrique e Zalewski in (acquistato in via definitiva) come primissimi innesti di cui ha già goduto anche Chivu durante il Mondiale per Club. Ai tre sopraccitati si è aggiunto il neo-arrivato Bonny che ritroverà proprio il tecnico romeno, avuto nei pochi mesi addietro al Parma e il like 'strategico' di Leoni ha fatto ben sperare tifosi e anche dirigenza nerazzurra. "Ma il lavoro per i dirigenti nerazzurri non è certo finito qui" si legge sul Corsera che poi entra nel vivo delle novità.

"Nelle ultime ore si sono verificati i primi contatti fra il Galatasaray e l'Inter per Calhanoglu: ancora non si è parlato di cifre ma è stata solo la prima presa di conoscenza. Ederson dell'Atalanta è il grande sogno, anche se costa 60 milioni. Dalla Spagna ieri sono giunti rumors relativi a un interessamento del club per Ter Stegen in caso di partenza per Istanbul anche di Sommer. Sulla lista dei cedibili pure Asllani e Taremi. Frattesi è indeciso se restare o cercare altrove un ruolo da protagonista: Atletico, United e Napoli i club vigili" si legge nella 'rassegna' dei nomi momentaneamente più caldi, senza dimenticare Dumfries e la clausola da 25 milioni.