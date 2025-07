Dopo una carriera ricca di soddisfazioni, soprattutto con le maglie del Napoli e della Nazionale slovacca, Marek Hamsik dice ufficialmente addio al calcio. In programma in serata la sua uscita di scena, con una partita tra le due selezioni citate in precedenza. Al fischio finale, Marekiaro ha parlato così ai microfoni di CalcioNapoli24: "Bellissimo il passaggio della scarpette ai miei figli, non tutti l’hanno potuto fare e spero che possano fare la mia stessa carriera.

Cristian già è nelle Giovanili, con la Nazionale U15, sono talentuosi ma questo significa poco e devono lavorare tanto ancora. Inter, Milan, Juve, Dortmund, Chelsea, ci sono state tante squadre che mi volevano. Ringrazio i tifosi del Napoli che sono venuti, il calcio si gioca per i tifosi e quelli del Napoli sono speciali. All’inizio non era facile dire no, poi passando gli anni è stato diverso perché per me Napoli è sempre stato un top club già quando giocavo io.

I miei figli parlano bene italiano perché io parlo anche in napoletano con loro, sono un vero scugnizzo napoletano. Allenare il Napoli? Sono un bambino allenatore, vediamo in futuro strada facendo che carriera potrei fare. Una serata fenomenale e bellissima, c'era tutto quello che desideravo".