Lo scorso anno la cessione a titolo definitivo all'Avellino con diritto di recompra a favore dei nerazzurri, oggi l'ex canterano Lorenzo Moretti ha rescisso consensualmente il suo rapporto con i biancoverdi. Non rientrava più nei piani di Rastelli così le strade si sono separate di comune accordo. Ecco il comunicato irpino: "L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Lorenzo Moretti. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".