All'età di 34 anni, dopo aver fatto esperienze in Serbia, Italia, Inghilterra, Grecia e Germania, la carriera di Stefan Jovetic fa tappa a Cipro. L'ex attaccante dell'Inter, infatti, è stato annunciato in queste ore come nuovo giocatore dell'Omonoia Nicosia fino al 2026. "Sono felice di essere qui - il primo commento di JoJo dopo l'annuncio -. Ho sentito parlare molto bene del club. Giocavo in Grecia (all'Olympiacos, ndr), qui è tutto molto simile: ecco perché ho deciso di venire. Il campionato sta migliorando parecchio rispetto a prima. Ho firmato un biennale, è una cosa importante per me e la mia famiglia restare nello stesso posto per i prossimi due anni. La cosa positiva è che giochiamo in Conference League. Ovviamente non posso giocare fino a gennaio, ma spero che i miei compagni ce la facciano, poi mi unirò a loro. Lotteremo per vincere il campionato".