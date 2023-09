Giulio Donati è di nuovo un giocatore del Monza. L'ex difensore dell'Inter, come annunciato in queste ore dal club brianzolo, si è legato nuovamente ai biancorossi firmando un contratto fino al 30 giugno 2024.

"Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2020, ha collezionato 67 presenze e 1 gol, vivendo da protagonista la storica Promozione in Serie A del 29 maggio 2022 e mettendo sempre a disposizione della squadra la sua professionalità nella scorsa stagione. Esperienza, duttilità e personalità: bentornato Giulio!", la frase in calce al comunicato ufficiale.