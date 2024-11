Nuova avventura da allenatore per l'ex difensore dell'Inter Zé Maria, ufficializzato come nuovo tecnico dell'Olbia, formazione di Serie D. Ze Maria è il terzo allenatore a sedersi sulla panchina del club sardo, che aveva iniziato la stagione con Marco Amelia optando poi per il suo esonero e affidando la panchina all'argentino Lucas Gatti, che ha rassegnato le dimissioni nel weekend.