Nuova avventura in Serie C per Fabio Abiuso, dopo lo scudetto conquistato con l'Inter Primavera di mister Chivu. L'attaccante classe 2003 di proprietà del Modena è passato in prestito alla Pergolettese dopo non essere stato riscattato dal club nerazzurro.

"Il Modena F.C. comunica di aver perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo annuale alla Pergolettese dell’attaccante Fabio Abiuso. Un caloroso in bocca al lupo a Fabio per questa sua nuova esperienza sportiva", si legge nel comunicato ufficiale.