Hugo Lloris, portiere del Tottenham, ha parlato di Antonio Conte dopo i suoi primi mesi sulla panchina degli Spurs. "Il suo arrivo in un momento di alti e bassi ha dato una marcia in più alla squadra, stavamo vivendo un periodo di alti e bassi. Si è visto un netto miglioramento - le sue parole riportate da Footmercato -. Siamo pronti per giocarci la qualificazione alla prossima Champions League".