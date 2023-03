Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham, ha parlato dell'addio di Conte al Tottenham ai microfoni di Fotballskanalen. "Non spetta a me decidere. Chiunque sia l'allenatore, noi giocatori giocheremo sempre per lui e in futuro per qualsiasi altro - le sue parole -. Ora il club ha preso una tale decisione, credendo di fare meglio, e noi giocatori siamo e sosteniamo la dirigenza. È sempre triste quando la persona con cui hai lavorato deve andarsene, ma la vita va avanti e tu devi solo andare avanti".