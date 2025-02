Domani, a Bologna, potrebbe arrivare l'esordio assoluto dal 1' in Serie A di Cesare Casadei. Una possibilità che Paolo Vanoli, alla vigilia del match del Dall'Ara, non ha escluso a priori: "Casadei si è presentato bene, gli manca il ritmo partita ma non vuol dire che non possa partire dall'inizio - le parole del tecnico dei granata -. Tutti i nuovi acquisti hanno portato entusiasmo, professionalità e voglia di dare un contributo. Casadei è un giocatore di prospettiva, può giocare a due e può fare anche la mezzala. Deve completarsi, è giovane e la serie A è nuova per lui, ma sono convinto che abbia portato entusiasmo. E nell'arco della partita ci saranno momenti stagnanti ma può far vedere qualità. Ha tempi d'inserimento, ci dà una grossa mano nel gioco aereo perché è di struttura. Siamo felici di lui"