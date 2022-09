Alla vigilia del match di domani pomeriggio contro il Napoli, Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato anche dei progressi dell'ex interista Yann Karamoh, approdato in granata nelle ultime ore di calciomercato: "Comincia a stare meglio. Ha finalmente toccato le sue velocità, sta meglio. È un giocatore di strappi sul lungo e meno nel breve, sugli spazi ridotti non è magari come Brekalo ma negli spazi aperti sa fare bene. Per me non è pronto, ma magari in un momento della partita può essere utile".