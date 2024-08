Robin Gosens tornerà in Italia per giocare al Torino? Non è detto. Lo fa capire Urbano Cairo quando, intercettato dalla stampa in occasione del 'Memorial mamma e papà Cairo' a Quattordio, spiega anche la trattativa con l'ex Inter: "Gosens mi piace, ma stiamo parlando con lui da tre mesi - dice il presidente granata, come riporta TMW -. E’ partita perché il suo agente ce ne ha parlato, noi eravamo felicissimi. Mi spiace di parlare di un giocatore non mio: ci sono state interlocuzioni con l’agente, io non ho parlato con lui, ma risulta anche che l’allenatore dell'Union lo voglia tanto. E lui non è così deciso. Tra poco inizia il campionato e finisce il mercato, non possiamo aspettare... Non è un discorso di differenze d’ingaggio, ma una non convinzione: e se non c’è convinzione…".