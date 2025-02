Ivan Perisic non è più all’Inter da un po’, ma la rivalità con il Milan e in particolare con Theo Hernandez resta sempre viva. L’esterno offensivo croato, ora al PSV Eindhoven, ha infatti reagito in maniera singolare all’espulsione del rossonero nel corso del match contro il Feyenoord che è costato l’eliminazione ai rossoneri.

Il portale 4-3-3 ha infatti postato un fermo immagine del fallo che è costato l’espulsione al rossonero, chiedendo ai follower se il rosso fosse meritato. E tra le reaction c’è niente meno che il like proprio di Perisic, che tra l’altro domani può provare a eliminare un’altra italiana. Il suo PSV se la vedrà infatti contro la Juventus in un match in cui gli olandesi sono chiamati a ribaltare il ko per 2-1 all’andata.