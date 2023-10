Dopo un avvio decisamente in salita, contraddistinto da papere e incertezze assortite tra i pali della porta del Manchester United, André Onana è in ripresa, come testimonia il rigore parato in Champions League a Jordan Larsson che ha permesso agli inglesi di battere il Copenaghen. Un'ottima notizia per Erik Ten Hag, il manager che ha voluto fortemente l'ex Inter a Old Trafford: "Ha grandi aspettative su se stesso - le sue parole -. Gli diamo fiducia, guardate cosa ha fatto in passato per grandi club in grandi campionati, ha le capacità e le abilità che servono.

Nelle ultime due partite ho visto dei buoni progressi, ora dobbiamo andare avanti così. E' molto buono, ma al Manchester United il buono non è abbastanza".