Niente Al Nassr, almeno per il momento. Milan Skriniar ha declinato la proposta del club arabo in cui gioca Cristiano Ronaldo e dove avrebbe ritrovato Marcelo Brozovic. Il difensore slovacco ex Inter, messo praticamente fuori squadra da Luis Enrique al Paris Saint-Germain, preferiwsce rimanere in Europa e attende che all'ultimo momento arrivi una proposta a lui gradita.

Ad ogni modo, il mercato in Arabia Saudita continuerà anche dopo la scadenza di quello in Europa e per Skriniar ci sarà la possibilità di cambiare eventualmente idea.

Milan #Skriniar has turned down #AlNassr’s bid. He is not convinced to join Saudi Club and he want to stay in Europe despite he is not in Luis Enrique’s and #PSG Plans. #transfers