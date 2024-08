Las Palmas e Siviglia si dividono la posta nella loro prima partita della Liga 2024-2025: la sfida dell'Estadio Gran Canaria termina col punteggio di 2-2, frutto di due autoreti di Alex Suarez, difensore del Villarreal, al 25', e del francese del Siviglia Tanguy Nianzou al 42esimo; nuovo vantaggio degli andalusi con Juanlu Sanchez al 61esimo e definitivo pareggio dei padroni di casa con Sandro Ramirez dieci minuti dopo.

Partita giocata per intero da Lucien Agoumé, centrocampista tornato al Siviglia dall'Inter, che è rimasto in campo per tutta la duata dell'incontro.