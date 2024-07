Javier Zanetti è tra gli ex giocatori che prenderanno parte al match amichevole 'Serie A Legends vs Liga Mexico Legends', di scena il prossimo 15 settembre, alle 17 locali, al Dignity Health Sports Park, in California. Oltre al vice presidente dell'Inter, gli organizzatori di Racing City Group hanno annunciato la presenza di campioni del calibro di Francesco Totti, Christian Vieri, Julio Cesar, Hugo Sanchez e tanti altri. Qui sotto la locandina: