"Colpo di testa implacabile e un innato senso del gol. Aldo Serena è stato sicuramente uno degli attaccanti più apprezzati in maglia nerazzurra". È l'incipit del comunicato dell'Inter per festeggiare il compleanno dell'ex attaccante che compie oggi 64 anni.

"Il suo esordio in nerazzurro avvenne il 19 novembre 1978 nella partita di campionato vinta 4-0 dall'Inter contro la Lazio, gara in cui riuscì a segnare il suo primo gol in nerazzurro - ricorda ancora il club nella nota -. Con la maglia dell'Inter ha messo a segno complessivamente 78 reti. È stato determinante nell'anno dello Scudetto dei Record vincendo il titolo di capocannoniere del campionato con 22 gol. Sette stagioni trascorse con la maglia dell'Inter tra il 1978 e il 1990: 223 presenze totali e 1 Scudetto (quello dei Record del 1988/89), 1 Supercoppa Italiana (1989/90), 1 Coppa Uefa (1990/91) e 1 Coppa Italia (1981/82) in bacheca. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi tanti auguri ad Aldo Serena, che compie oggi 64 anni".