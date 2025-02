Peter Schmeichel è convinto che Christian Eriksen farebbe bene a tornare all'Ajax. L'ex grande portiere del Manchester United ne ha parlato in un'intervista a VoetbalPrimeur.

"Sarebbe un grande passo per lui - ha detto Schmeichel - Oggi in Premier League i giocatori devono correre su e giù per novanta minuti. Inoltre il modo in cui Ruben Amorim vuole giocare non gli si addice, vuole riconquistare la palla velocemente. A un ritmo molto alto. Non è nella sua natura".