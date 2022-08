Alla vigilia del delicato match contro il Milan, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è tornato in conferenza stampa sull'impatto avuto nella nuova realtà neroverde da Andrea Pinamonti, a segno nel match contro lo Spezia: "Andrea sta bene fisicamente, l’inserimento nella squadra è a buon punto. Ci vuole del tempo per acquisire la conoscenza del singolo giocatore che può darti la palla in un certo momento e tu puoi intuire con uno sguardo. Andrea è intelligente, si è messo a disposizione. Non carichiamolo di ulteriore responsabilità. Continuerà a far bene come ha già fatto, non è arrivato da tanto ma ha già trovato il gol. Tutto questo può aiutare nella conoscenza e nell’inserimento in squadra”.