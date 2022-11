Andrea Pinamonti è uno dei focus della conferenza stampa odierna di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo. Che alla vigilia del match contro l'Empoli si sofferma ampiamente sull'attaccante di scuola Inter, partendo da un assunto di Jean Cocteau: "La verità non va confusa con l'opinione della maggioranza”. In questo caso la maggioranza pensa che Pinamonti non abbia convinto al 100% e che possa fare di più. La verità qual è?

"Io sto con la verità, non con la maggioranza e non con le opinioni. È giusto che gli addetti ai lavori giudichino l'operato di calciatori, dirigenti, voi stampa siete liberi di scrivere quello che ritenete opportuno, poi le prestazioni le giudico io. Non ho mai conosciuto un allenatore autolesionista e se Pinamonti gioca, gioca per merito. Nel 4-3-3 la valorizzazione della prima punta è dettata dagli esterni. C'è Berardi che è il miglior assist-man del campionato scorso e non lo abbiamo avuto. Ovvio che Andrea non deve essere contento, se è contento c'è qualcuno che lo scavalca. Alvarez sta crescendo, ma se Pinamonti sta giocando di più è perché sta trovando più continuità. Vorrei che riuscisse a trovare di più la porta, poi dipende dal gioco corale, dalla qualità degli interpreti e stiamo lavorando in allenamento per averli più finalizzatori poi in partita".