Nella scelta di Dejan Stankovic come nuovo allenatore della Sampdoria ha avuto un ruolo importante anche Roberto Mancini. Secondo quanto riportato dall'edizione genovese de La Repubblica, il presidente blucerchiato Marco Lanna ha consultato anche il ct azzurro, suo compagno nella Samp d'Oro campione d'Italia 1991, che conosce bene Deki per averci giocato insieme alla Lazio dal 1998 al 2000, vincendo l’ultimo scudetto biancoceleste. Mancini lo ha poi avuto come giocatore a Roma nella stagione 2003/04 e all’Inter dal 2004 al 2008. Proprio l'assenso di Mancini, che sa bene come la piazza blucerchiata possa accendere un tecnico come Stankovic, è stato decisivo per il definitivo sì.