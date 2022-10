Jeison Murillo è a forte rischio per la sfida dell'ex contro l'Inter, in programma il 29 ottobre alle 20.45. Attraverso un comunicato pubblicato nelle scorse ore, infatti, la Sampdoria ha reso noto che gli accertamenti diagnostici e strumentali effettuati in hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Il difensore ha già iniziato la fase fisioterapica del caso.