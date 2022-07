Possibile futuro in Serie B per l'ex nerazzurro Marco Sala. Il classe '99, oggi in forza al Sassuolo, potrebbe lasciare il club emiliano e volare in Trinacria. Secondo la Gazzetta dello Sport, è praticamente fatta per il trasferimento del terzino ex Inter al Palermo, neo promosso nella sopraccitata categoria. Secondo la Rosea sarebbe arrivata la stretta di mano tra neroverdi e rosaneri: il giocatore si trasferirà nel capoluogo siculo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Arrivato anche il sì del giocatore che ha sposato la causa palermitana.