Il probabile divorzio tra Luciano Spalletti e il Napoli dopo la vittoria dello scudetto sorprende anche Walter Sabatini, storico compagno di viaggio dell'ex tecnico di Roma e Inter. "Non lo sento da parecchio, quindi non ho indicazioni sul suo futuro - racconta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss -. Diciamo le cose come stanno, è un temporale su una festa all’aperto, la felicità è ancora in corso a Napoli e dispiace sia rimessa in discussione dopo quanto accaduto con l’allenatore. Sono però vicende di calcio su cui non si può intervenire, sono questioni che riguardano due persone e non so bene di cosa si tratti"

"Se andrà via, soffrirà molto: è uno molto sensibile agli umori della piazza, c’è una città in festa e lui ne sarà sicuramente toccato - aggiunge Sabatini -. Qualche riflessione la farà, ma non lo sento da tempo. Un Napoli con un allenatore che fa la difesa a tre? Nessun allenatore, per quanto bravo, può arrivare a ciò che ha fatto Spalletti quest’anno. Uno come Spalletti non si trova".