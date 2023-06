Coordinatore dei club della galassia Suning Sport per circa un anno, Walter Sabatini guarda con rammarico a quell'esperienza della sua carriera da dirigente nel mondo del calcio, dove avrebbe voluto sviluppare un network in ‘stile Manchester City’ con al suo interno l'Inter come cuore pulsante: "Non era impossibile quando sono partito poterlo fare, anzi - ha spiegato a Fanpage.it -. Era incoraggiante l’atteggiamento di Suning e della proprietà. Il problema è che dopo c’è stato un intervento del governo, che con una direttiva ridimensionava il calcio e lo abbassava d’interesse sul piano degli investimenti.

Questo ha portato ad un cambio di strategia sia per chi lavorava in Cina che all’estero e questo network, che avrebbe comportato degli investimenti su tutto il territorio europeo e sudamericano, è venuto meno. Il progetto nella mia mente esiste ancora perché è un modo di fare calcio molto remunerativo. È un’idea che ho ancora e la porterò avanti quando troverò un investitore o un club disponibile a farlo.